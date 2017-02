‘Baso' penja les vambes

Gianluca Basile, un dels millors jugadors del continent europeu dels últims anys, va anunciar ahir que posa el punt final a la seva carrera professional com a jugador. L'aler italià feia set mesos que no jugava i la decisió, en realitat, ja la tenia pràcticament presa a l'estiu. L'escorta italià, que va ser al Barça des del 2005 fins al 2011, deixa de jugar als 42 anys després d'una trajectòria espectacular i de formar part de la plantilla que va guanyar, a París, la segona Eurolliga del club blaugrana.

Basile, però, va revelar ahir, a través del web del Barça, que el seu darrer equip, el Capo d'Orlando, li va oferir participar en la copa d'Itàlia aquesta setmana, però va decidir que ja no estava per a això: “No havia dit res a ningú perquè ja sabeu com sóc, no m'agrada fer soroll, però fa poc em van proposar de jugar la Coppa d'Itàlia, i la meva resposta va ser que ja no estava per a això.”

Nascut a Ruvo di Puglia el 24 de gener de 1975, el jugador va jugar al Reggio de l'Emília (1996-1999), al Fortitudo Bolonya (1999-2005), al Barça (2005-2011), a l'Olímpia Milà (2011-2012), al Cantù (2012-2013) i a l'Orlandina Basket. A més, ha estat internacional amb Itàlia, on va ser campió en l'europeu del 1999, bronze en el del 2003 i plata en els Jocs Olímpics d'Atenes 2004.