Que el dol sigui breu

Els equips que superin aquesta eliminatòria de l'Eurocopa i accedeixin als quarts (7 i 10 de març) s'hauran d'esperar una setmana més per saber quins equips els poden tocar en el sorteig, que serà pur i sense restricció de cap tipus. Seran els cinquens i sisens classificats dels dos grups al final de la primera fase de l'Eurolliga. En l'A, ja tenen el bitllet per als quarts de final de l'Eurolliga el Dinamo de Kursk rus (12-0), el Praga txec (9-3) i el Fenerbahçe turc (9-3). Pel quart lloc pugnen el Famila Schio italià i el Latas de Montpeller (tots dos amb 6-6). Un dels dos continuarà a l'Eurolliga i l'altre anirà a l'Eurocopa. Entre el Wisla de Cracòvia (3-9) i el Mersin turc (2-10) hi haurà un altre quart finalista de l'Eurocopa i l'altre quedarà eliminat. Tots dos s'enfronten avui a Turquia (59-56 a Polònia).

En el grup B encara hi ha més complexitat. El Iekaterinburg (11-1) i el Nadejda (9-3) són matemàticament a quarts de final de l'Eurolliga. L'Avenida (7-5) hi és virtualment. Hi serà en ferm si guanya un partit o si un dels seus perseguidors, el Bourges (6-6 i rival d'avui), l'Hatay turc (5-7) i l'ESBVA-LM francès (5-7) en perden un. Només un d'aquests tres equips continuarà en l'Eurolliga. Però per l'Eurocopa també compta el Sopron hongarès (4-8), que depèn d'ell mateix perquè els dos partits que li queden són justament contra l'Hatay i a la pista de l'ESBVA-LM. És a dir, descomptant l'Avenida –que té la feina feta–, encara hi ha vuit equips per quatre places en joc.