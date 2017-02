La plantilla del Barça tanca files amb Bartzokas

En la tradicional atenció als mitjans que fa el Barça sempre abans d'una gran cita es va parlar més de rumors, hipotètiques reunions, multes i en definitiva coses extraesportives en lloc de centrar-se en bàsquet i, sobretot, en la copa. Però ràpidament va quedar clar que la plantilla del Barça sap perfectament que el torneig del KO pot servir de punt d'inflexió a la temporada, que pot fer canviar la dinàmica. L'atenció als mitjans va canviar aquesta vegada de format, i si fins ara tots els jugadors sortien a la pista del Palau Blaugrana i els mitjans tenien 20 minuts per entrevistar tots els jugadors o fer fotografies, aquesta vegada va ser diferent. Es va fer a la zona mixta amb tres torns amb cinc jugadors cadascun d'ells durant 10 minuts. Si hi havia alguna fotografia demanada es feia a la pista. Hi va ser el jove Peno i no els lesionats de llarga durada.

Els tres jugadors més esperats per poder parlar públicament van ser el líder de l'equip Rice, el capità Navarro i el pilar Tomic. El tema prioritari era la suposada reunió que havien tingut els jugadors per intentar forçar l'adeu de Bartzokas. El nord-americà, a qui se l'acusa d'haver-se encarat amb el tècnic grec davant d'altres jugadors, va desmentir totalment que s'hagués produït un acte així: “No només dic que és mentida sinó que no ens hem reunit en tota la temporada.” Tomic va ser més contundent i va assegurar que “no es poden fer cas de segons quines informacions perquè és totalment mentida”. Navarro va estar en la línia dels seus companys: “Si s'ha fet jo no hi era”, deixant clar que si com a capità no hi ha estat és improbable una situació així.

Un dels últims en aterrar al Palau ha estat Faverani. El brasiler no va ser dels més sol·licitats ahir, però el pivot es va mostrar sorprès de tot el que està passant: “És cert que el Barça sempre ha d'anar a guanyar i que no està travessant un bon moment però em sorprèn totes les coses que es diuen, jo estic a dins i no les veig; entenc la pressió que hi ha al Barça però no que s'inventin tantes informacions.” Navarro va voler tallar en sec tota aquesta situació: “Sabem que la copa és una competició en què pot passar qualsevol cosa i esperem que ens serveixi per posar fi a aquestes últimes dues setmanes negres.”