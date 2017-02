El primer examen de pes

És el primer pic de la temporada, i ningú hi vol arribar desprotegit o no havent pal·liat dèficits ja identificats. Qui s'ha mogut més en l'últim mes ha estat el Barça Lassa. Les lesions hi han incidit –Munford per cobrir la lesió de Renfroe–, però també errors evidents (Dorsey), que obligaven a actuar. I la posició de center s'ha reforçat a cop de buy-out també en el cas de Diagné per repescar-lo de la cessió a Fuenlabrada.

Ni a Vitòria ni a Màlaga han deixat passar bones oportunitats de mercat. El Baskonia, incorporant Laprovittola just en el moment de l'anunci de la retirada de Prigioni, i l'Unicaja, rebent la cessió d'Omic –a l'Efes no hi tenia minuts– per rellevar Ndiaye. Més obligat ha estat el fitxatge de Kirksay a l'Iberostar. La lesió de Beirán requeria un aler alt i el club ha fet el pas, quan ha trobat el candidat idoni. També el MoraBanc busca de fa dies un aler que pugui actuar de quatre i amb bona mà, però no ha pogut tancar-lo per a aquesta cita.