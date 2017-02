Sense Navarro

Per si no tenia prou problemes, ahir al matí al Barça Lassa se li'n va afegir un altre. Juan Carlos Navarro va haver de ser ingressat d'urgència en un hospital de Barcelona per una apendicitis aguda i, lògicament, es perdrà la copa i també alguns partits més. El comunicat del club no precisava quin serà el període que el capità estarà de baixa, si bé Bartzokas va parlar d'“un mes”.

El tècnic blaugrana va lamentar l'absència d'última hora de Navarro, el que ha guanyat més cops el títol en l'era ACB (6): “Em sap greu per ell. Havia superat una lesió llarga aquest curs, i ara que havia recuperat el to i ens estava ajudant, cau el dia abans. A nosaltres, també ens obligarà a reajustar-nos. Hem preparat el duel fins ara comptant amb ell, i la seva experiència ens hauria estat útil.”

Baixes, dubtes