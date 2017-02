La segona patacada

És altament probable que l'Spar Citylift Girona hagués caigut igualment eliminat de l'Eurocopa si hagués jugat el partit d'ahir com a campió de copa. En la derrota contundent (85-54) hi té més a veure la qualitat de l'AGÜ, de Chelsea Gray i d'Ann Wauters que l'estat físic i psicològic de l'Uni, però també és una evidència que l'equip haurà de superar ben aviat –de nou en l'aspecte físic i el mental– el xàfec d'ahir. Plovia sobre mullat, perquè la derrota en la copa va coure i era molt fresca. Ara ve la prova de foc per a un equip que té un talent gran i una condició atlètica remarcable, però –tampoc cal amagar-ho– és un pèl tendre en l'alta competició.

L'Spar es presentava a Kayseri amb una trajectòria immaculada (9-0) i un +8 del partit d'anada que va ser ràpidament esborrat per l'AGÜ, que va tenir una posada en escena millor (8-0) amb dues pèrdues de Jordana i quatre tirs fallats per Ibekwe i Peters com a carta de presentació de l'Uni. Superades mentalment per les circumstàncies i també escènicament (3.000 seguidors i moltíssim soroll) les gironines en van fer prou tornant al partit a partir de l'entrada d'Alminaite i d'un triple de Rosó Buch. En el primer descans l'Uni continuava manant en l'eliminatòria (14-11).

De fet, ho va continuar fent (17-15), i fins i tot estava ben viu a mitjan segon quart (21-17). Però ja es veia per on aniria el partit. Un 2+1 de Sanders i un triple de la tiradora Gunay van situar l'Uni en zona d'alt risc (27-17, 15'). L'AGÜ, conscient que a Girona havia perdut pel rebot d'atac gironí (20 captures) va optar per tancar la defensa sobre el joc interior al preu de concedir el triple. I l'Uni va anar llançant i fallant, i fallant i fallant. Fins a nou triples, la majoria ben llançats, sense defensa fins i tot. A la mitja part l'Uni havia llançat més tirs de tres (15, amb un sol de convertit) que de dos (12, amb cinc encerts). Ann Wauters feia mal a sota i fins i tot disputava el rebot defensiu a l'Uni, que mai no va saber com marcar la ratlla (una falta en el primer quart, quatre en el segon).