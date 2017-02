Tres dies de pur espectacle NBA

El cap de setmana de les estrelles, l'All-Star, arrenca la matinada vinent (03h, #0) amb el duel entre jugadors de primer i segon any nord-americans contra els jugadors de la resta del món. En aquest duel –és el tercer any que es fa amb aquest format– hi haurà l'exblaugrana Àlex Abrines. El mallorquí ha entrat a última hora substituint la gran estrella Joel Embiid, que s'ha lesionat. També ha entrat Willy Hernangómez com a premi pel bon curs als Knicks.

Jornada intensa