Presenta candidatura

El Baskonia va presentar la seva credencial com a candidat al títol. L'amfitrió, amb cinc jugadors que anoten 10 punts o més, va rematar un equip amb punt d'honor com l'Iberostar Tenerife, que marxa cap a casa amb el cap ben alt després d'haver mostrat un dia més un joc sòlid, competitivitat, caràcter i un equip ambiciós que no es dona mai per vençut. De fet, els vitorians van haver de guanyar el partit diverses vegades dins l'enfrontament perquè quan semblava que tenien contra les cordes els de Sito Alonso renaixien per tornar-se a situar al davant. Un nom propi va sobresortir per damunt de la resta: Shane Larkin. El nord-americà va fer un recital i va marxar del Buesa Arena enmig de crits de “MVP, MVP, MVP”. Un guardó més que merescut si la copa només durés un dia. El Baskonia, però, amb superioritat insultant a la graderia, va superar el primer llistó. El dubte és saber fins on pot arribar el projecte de Josean Querejeta en bàsquet. En futbol l'Alavés el va portar a la final. Demà s'aclarirà el dubte. Un any més va quedar palès en la primera jornada que Vitòria és una plaça ideal per a la copa. L'ambient per obrir el torneig del KO va ser sensacional i després d'uns primers instants de domini de l'equip canari (7-10) va aparèixer el potencial del Baskonia, encara sense Shengelia ni Blazic, lesionats. Els de Sito Alonso van fer un 15-2 (22-12).

Bloqueig i continuació