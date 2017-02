“Ho recordarem sempre”

Poc després que el cos tècnic i la plantilla del Madrid es dirigissin ahir al migdia al pavelló de Mendizorrotza en autobús, el MoraBanc enfilava la tornada al Principat. Podia haver estat al revés, però l'equip andorrà no va ser capaç de tancar el partit dijous –o no li ho van deixar fer– i va caure eliminat en els quarts després d'una pròrroga (99-93).

En la ment de tothom, sobretot en els dels Principat, hi havia fresques dues decisions arbitrals (Hierrezuelo, Peruga i Araña) en l'últim minut i en totes dues van sentir-se perjudicats. Primer, passes de Shermadini amb 80-84 i 44 segons pel final, quan el pivot havia anotat i, després, el camp enrere no xiulat de Llull en els darrers segons, abans del triple de Randolph. “Les passes són interpretables, però el camp enrere, no. I és claríssim. Quan passen totes aquestes coses és difícil gestionar el final de partit. No tot ho atribueixo a això, també vam cometre errades nosaltres, com els dos rebots d'atac concedits abans que Carroll fes un triple [83-84]”, va comentar el director general del MoraBanc. I, amb el pas de les hores, va refredar-se la ràbia: “Continues amb un regust amarg per haver pogut donar la sorpresa més gran, potser, de l'última dècada en la copa, perquè ho vam tenir a la mà, però cal quedar-nos amb les coses bones. Pensar que vam dur el partit on volíem contra un rival tan gran.” El club andorrà, va descartar, però, transmetre cap queixa formal a l'ACB per l'arbitratge.

Francesc Solana aposta per mirar endavant i pensar, a partir d'ara, en clau de play-off: “Aquest partit el recordarem sempre. Segur que és una experiència que ens impulsarà més en el nostre projecte.”

Orgull de país