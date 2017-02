Correctiu en tota regla

Fa només cinc mesos el Gran Canària va donar la gran sorpresa a Vitòria en guanyar la supercopa (79-59) al Barça. Però Gasteiz no ha seguit sent talismà per a un equip canari que ahir va topar amb la solidesa d'un València contundent, solvent i que el va arribar a apallissar en el tercer quart quan un triple de Van Rossom va posar els valencians amb 21 punts d'avantatge. Els canaris estaven literalment morts i només l'entrada de Xavi Rabaseda, que els va donar caràcter, i la direcció d'Oliver va servir perquè el Gran Canària somiés en una remuntada que no va arribar tot i situar-se a vuit punts quan faltaven 7:46 per al final (64-56). Pedro Martínez tombava el que va ser el seu ajudant a Salamanca, Luis Casimiro, ja fa dues dècades, el curs 1995/96.

La sortida del València va ser espectacular amb un 7-0 que deixava fora de joc el Gran Canària. Els canaris encara no s'havien refet quan un triple de Diot situava la diferència per sobre dels 10 punts (18-7). Luis Casimiro començava a fer rotacions, però no trobava ni la solució ni, sobretot, l'home que pogués plantar cara al joc interior valencià, en què Dubljevic estava fent un recital. Quan el montenegrí va anar a la banqueta semblava que podia ser el moment de la reacció canària, però no. El seu recanvi, el pivot de Tàrrega Oriola es va sumar a la festa i va anotar 10 punts seguits per disparar el marge fins als 19 punts (43-24).

S'esperava un canvi de xip canari després del descans, però en realitat el Gran Canària no va aparèixer mai. Ni l'intent dels catalans Oliver i Rabaseda van ser suficients. Tot i rebaixar la barrera psicològica dels 10 punts (64-56) cinc punts seguits de Vives rematar el seu rival i després Dubljevic (84-65), en ple festival particular, sentenciava des del triple abans de ser substituït i ovacionat enmig de crits de “MVP, MVP”.