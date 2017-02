El Barça es treu un pes del damunt

El Barça Lassa jugarà demà (a les 9) la segona semifinal de la copa contra el València. L'equip blaugrana ha aconseguit un triomf treballat per 82-70 contra l'Unicaja, amb bones aportacions de Rice (20), Tomic (13) i les sorpreses de Marcus Eriksson (18 punts i 4 triples) i de la reaparició d'Alex Renfroe, que tres setmanes després d'haver-se lesionat i quan en tenia per sis o vuit setmanes ha jugat 28 minuts a un nivell molt bo. El Barça s'ha decantat massa cap al triple en la primera meitat (18 tirs de 3 per 12 de 2), al final de la qual perdia de 5 (28-33). En el tercer quart Eriksson ha explotat (12 punts) i el Barça s'ha tornat fiable des del triple (un error inicial i sis anotats consecutivament) i s'ha posat a davant (58-51). Al final els blaugrana han jugat amb serenitat.

En la primera semifinal el València s'ha imposat al Gran Canària (88-72). L'altra semifinal (a 2/4 de 7) la jugaran el Madrid i el Baskonia.