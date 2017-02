Ja feia falta una alegria

No era un partit qualsevol. Una derrota podia dinamitar la salut interna del Barça Lassa i, en aquest sentit, la pressió suposava un afegitó a la motxilla dels maldecaps de l'equip, que, no cal oblidar-ho, va afrontar la cita d'ahir sense tres peces importants, Navarro, Oleson i Doellman.

I se'n va sortir. Catapultat per un encert brutal en el tercer parcial (11/13 en tirs de camp, amb 6/7 triples), els blaugrana es van apoderar de la situació i no van permetre que el rival li qüestionés la victòria. Un rival, l'Unicaja que es va diluir quan el partit li va començar a fer pujada i es va acabar rendint aviat, orfe de recursos. Dins el col·lectiu blaugrana, un parell de noms propis: Eriksson, esplèndid en el tir, i Renfroe. El base no només va reaparèixer per sorpresa, i de titular, sinó que, a més, va estar excels en tot, acabant sense cap pèrdua en gairebé 27 minuts.

Sense temps ni tan sols per assaborir-ho, avui (21h, #0) haurà d'afrontar la semifinal contra el València, un repte majúscula tenint en compte la contundència i densitat de recursos exhibits ahir.

Amb el dèficit de peces en la posició d'escorta, l'aposta va ser reubicar Rice i donar entrada a Renfroe de titular. L'equip, tou, va irrompre a escena amb titubeigs, no fortificant la seva cistella a l'hora de tancar el rebot i, en atac, fent circular la pilota per l'exterior, sense ni mirar a dins. L'Unicaja collava, però tampoc n'hi havia per a tant. Quan Bartzokas va canviar Tomic –per injectar múscul a la pintura amb Diagne–, el croat quasi ni havia tocat la pilota (4'). El canvi no va tenir l'efecte desitjat i els malaguenys aviat van incidir en la superioritat de Musli a la zona (4-12, 6'). Les respostes a l'altra banda de la pista distaven molt de ser col·lectives, i majoritàriament passaven per Rice. I així era difícil remuntar, i més quan el rival ja trobava també la inspiració per fora (17-22, durant el primer descans).

El joc col·lectiu no tenia prou substància, però la defensa havia fet almenys un pas endavant. Que fossin a la pista Renfroe i Claver hi va ajudar molt, també per començar a segellar el rebot a la pròpia anella. Però això no li servia per girar la truita. Tot i trobar tirs oberts –i alguns dels quals alliberats–, el Barça Lassa no localitzava l'encert, i això li ho va fer pagar el rival, allunyant-se un altre cop en el resultat (21-29, 15'). No va abaixar el to al darrere l'equip, que únicament permetria una cistella en joc de l'Unicaja en els darrers cinc minuts de parcial, de Nedovic. El problema era que, per anotar, patia el que no està escrit i, en comptes de buscar vies interiors, s'entestava a tirar de fora. De fet, a la mitja part (28-33), havia fet 18 llançaments triples i només 12 de dos. Excessiu.