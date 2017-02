L'equip de les set vides

Com divendres, el Madrid va estar tocat de mort, però va tornar a driblar l'eliminació en un altre capítol d'èpica. Tot i que és cert que el Baskonia no va tenir determinació per posar-li el peu al coll (87-79 i 3:06 per al final), l'equip blanc va fer també moltes coses bé per capgirar-ho tot. Els referents van aparèixer –en especial, Llull i Ayón– sense oblidar la irrupció de Nocioni en el tram final i la feina de Taylor, perseguint Larkin per tot arreu. I, en la pròrroga, va tenir molta més maduresa per certificar el pas a la final.

Vertiginós