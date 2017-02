Amb més relleus de garanties

El Barça Lassa va ser capaç de, gràcies a una sòlida defensa, dominar en el primer temps amb una renda de nou punts. Però el desgast físic, la dinàmica dels dos equips i sobretot els relleus de banqueta van acabar de sentenciar un Barça en què, davant els problemes, van aparèixer totes les mancances. La baixa d'última hora de Perperoglou, una més a la plaga que està vivint el vestidor blaugrana, es va compensar teòricament amb la convocatòria de Brad Oleson però tothom sabia que no estava en condicions per disputar un partit d'aquesta exigència. Oleson no va jugar ni un segon. En canvi, Pedro Martínez sí que va trobar a la banqueta els relleus que donessin una nova dimensió al seu joc. Si als primers minuts Dubljevic no era capaç de ser sòlid, sí que ho va ser Pierre Oriola. El de Tàrrega, qui al seu dia Jaume Ponsarnau –ara tècnic ajudant del València– el va portar de terres lleidatanes a Manresa, va tornar a ser un factor desequilibrant i un factor sorpresa. Oriola està amb una mitjana de 12,5 punts en els dos primers partits i sent un home clau. A ell, se li van sumar en el segon temps un Rafa Martínez que en el descans acumulava 0 punts i en només quatre minuts va ser capaç d'anotar tres triples que van canviar totalment la dinàmica. Al seu costat San Emeterio, que només ell sol ha jugat més copes ACB que no pas Vezenkov, Rice, Faverani, Peno, Eriksson, Diagné, Koponen i Renfroe junts.