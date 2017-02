La tirania continua

Mai com en aquesta edició el Madrid havia estat tants cops a tocar del precipici. I en els tres partits, ha estat capaç d'esquivar-lo, fins a alçar ahir a Vitòria la quarta corona seguida. Ho va assolir recorrent a Llull, l'MVP –10 punts en els últims 2:33– i també amb algun cop de mà arbitral. Tot això va resultar excessiu per a un València superb que, tot i anar a remolc gairebé sempre, va perseguir amb tenacitat el seu moment. I el va tenir, si bé pensar fer un triple a tan sols nou dècimes amb 97-95 era utòpic.

Els taronges van arrencar com volien, fent circular la pilota i trobant situacions a prop de cistella, amb Dubljevic quasi sempre. El Madrid, però, hi donava rèplica, amb la qualitat de Llull i Randolph. Entre tots dos van anotar o generar 18 dels 22 punts del seu equip en el primer quart. El València va buscar contenir l'atac blanc –defensa zonal 2-3 en l'inici del segon parcial–, però li era impossible, sobretot pel seu perímetre (40-30, 16'). En tot cas, no es va atemorir i traient rèdits del rebot d'atac, va anar-se'n ben viu a vestidors (47-45).

Amb Taylor marcant la línia defensiva, els blancs van trobar en Ayón la peça per donar més equilibri al seu joc (12 punts en el tercer quart), però Dubljevic estirava els seus, que, tot i patir molt per anotar, hi deixaven l'ànima, lluitant cada acció, carregant el rebot d'atac. Fins i tot, Rafa Martínez va tenir un triple per avançar-se en l'últim quart, però va fallar (76-74, 32'). El Madrid, en canvi, seguia colpejant des de fora i va fer l'efecte que l'equip taronja cedia quan Llull va agafar el comandament de les operacions, en la recta final: dos triples al límit i un contracop després de recuperació van estirar el resultat (95-87, a 1:36). Els de Pedro Martínez van persistir, però aixecar aquell resultat hauria estat heroic.