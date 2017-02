Acabar amb honor

Els canvis no arriben d'un dia per l'altre i, com es podia intuir abans de la disputa de la copa, el torneig no va generar l'impuls que desitjava el Barça Lassa. Més aviat al contrari. Es va tornar de Vitòria amb la sensació que, Madrid a banda, equips com el València i el Baskonia estan en disposició de robar-li l'estatus si no s'espavila. Amb la perspectiva dels dies, però, Bartzokas no ha variat el seu discurs (ni el del club). Manté que l'equip ha sortit ben parat del primer pic de la temporada: “La nostra actitud va ser molt millor en la copa. Amb tot el que havia passat abans era difícil centrar-se en els partits, i ho vam fer.” “Ara ens trobem en un bon moment”, va afegir-hi.

El tècnic grec sap que el play-off és impossible –els blaugrana tenen el vuitè a tres triomfs, amb vuit jornades per disputar-se i havent de jugar contra cinc dels nou primers– i es vol plantejar el que queda “partit a partit”, amb la idea de recuperar efectius i confiança, individual i col·lectiva. Finalment, es van quedar a Barcelona els lesionats (Doellman, Perperoglou i Navarro) i Peno, per decisió tècnica. En canvi, van viatjar Kurucs i Oleson, que ja podria reaparèixer. Es va fer un esquinç al turmell dret a mitjan gener. La victòria seria molt saludable per a un equip que no venç a domicili a Europa des del 2 de novembre (a Tel-Aviv), i que enllaça quatre derrotes en l'Eurolliga, la seva pitjor ratxa del curs.

Cuer i campió