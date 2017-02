Definits els quarts de l'Eurolliga

El Dinamo Kursk de Lucas Mondelo i la badalonina Anna Cruz (3 punts) va apallissar el Györ (49-84) i ha acabat com a únic equip invicte. En els quarts, amb una eliminatòria al millor de tres partits (7, 10 i 15 de març), es trobarà el Bourges, que va perdre ahir a la pista del Hatay turc 69-51. El Nadejda, dirigit per l'extècnic de l'Spar Citylift Roberto Íñiguez, va superar el Perfumerías Avenida (65-62) amb 4 punts i 6 assistències de Sílvia Domínguez (1/7 tirs de camp). Les de Salamanca s'enfrontaran en els quarts amb el Fenerbahçe, que ahir va vèncer el Mersin (75-52), amb el factor pista en contra. El Nadejda s'enfrontarà amb el Praga de les catalanes Laia Palau i Marta Xargay. La barcelonina (4 punts) i la gironina (10) en la derrota a la pista de l'Schio de Núria Martínez (8) i va classificar l'equip italià per als quarts contra l'Ekaterinburg, que va superar el Polkowice (94-57). El Montpeller en va quedar fora en perdre a la pista del Wisla (77-61).