Eviten la pitjor ratxa del segle XXI

Sense objectius classificatoris a l'abast, el Barça necessita generar elements positius per acabar l'Eurolliga amb dignitat, i haver evitat la pitjor ratxa de la seva història en l'Eurolliga moderna (des de la temporada 2000/01) n'és un. En efecte, els blaugrana no havien encadenat mai cinc derrotes. De moment, s'ha evitat, i si no hi ha un daltabaix i l'equip es manté mínimament sòlid a casa, sembla complicat caure en aquest rècord negatiu en les set jornades que falten.

El Barça havia encadenat quatre derrotes només un cop, la temporada passada, a cavall de la primera fase (3) i l'inici del Top 16 (1). Mai més. Sèries de tres derrotes les havia acreditat sis vegades més, però la majoria en la intranscendent (aleshores) primera fase o en els exigents quarts de final.

L'EA7, el pitjor