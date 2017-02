Una injecció vitamínica

Ni amb un 70-80 favorable i únicament 1:38 per al final, el Barça Lassa va poder estalviar-se el neguit. En tot cas, va marxar de Milà victoriós, que era del que es tractava. Amb el pas al play-off excessivament allunyat per somiar-hi, el triomf suposa un impuls moral per al grup, que no ha fet res més que acumular decepcions a Europa aquest curs. Que sigui el cuer de la competició qui tenia al davant no ha de servir per posar aigua al vi perquè, en l'últim mes els italians han fet passar per la pedra a casa equips com l'Olympiacòs.

Les pèrdues

L'encert va presidir els primers minuts i els dos equips anotaven quasi en cada atac. Tomic era un filó per als blaugrana –tancaria el quart amb 13 punts i 6/8 tirs–, però Macvan li replicava, castigant la inferioritat física de Vezenkov. Ho va intentar corregir Bartzokas, posant a pista Claver just en el moment en el qual a Renfroe li xiulaven la segona falta (4'). Per bé que l'EA7 va obrir un petit forat (17-11, 7'), ben aviat l'equip va neutralitzar-lo a còpia d'apujar el to defensiu i tancar per fi el rebot a la seva anella. La transició li va donar punts, amb Koponen culminant-les. El Barça Lassa, però era incapaç de donar continuïtat al seu joc –tampoc era el cas del rival; d'aquí, la seva situació actual– i a més, quan l'equip italià va apujar línies, va entrar en col·lapse. Acumulava una pèrdua darrere l'altre i les diferències, de mica en mica, anaven incrementant-se. Empetitit per l'agressivitat i el joc físic de l'EA7, va fer un pas enrere en tot, també al darrere, i un triple de Macvan va disparar els seus en l'electrònic (45-30, 17'). El mèrit blaugrana va ser no desconnectar-se del partit i, a través dels primers senyals de vida de Rice –en un vist i no vist, va anotar 7 punts a més d'una assistència a Tomic–, havia pogut corregir en el temps de descans, part de l'avaria. A mitja part, 45-41. L'inici de tercer parcial va ser la prolongació de la recta final del segon, com si no hi hagués hagut parèntesi. Ajustant la defensa i minimitzant els errors –la tornada de Renfroe a la pista, reservat per les faltes molts minuts, va tenir molt a veure en la limitació de les pèrdues–, va apoderar-se de la situació. Va dominar l'EA7, que, a mesura que anava malmetent tirs i possessions, el joc li perdia substància col·lectiva. Així, quan Abass va fer la primera cistella en joc del tercer quart, el canell de Vezenkov havia propulsat l'equip (47-55, 26'). Repesa va posar en pista Dragic a la recerca d'un revulsiu, però l'eslovè va voler resoldre en cada acció i la defensa blaugrana el va calar. I aquesta previsibilitat va eixamplar el marcador encara més (55-69, 32'). I, el més ressenyable, ho havia fet amb Rice i Tomic a la banqueta.

Serrant les dents