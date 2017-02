Ricky és clau i Pau Gasol reapareix fent dobles figures

Ricky Rubio ja és com un veterà i tot i ser un dels focus d'atenció per un possible traspàs als Knicks -finalment frustrat- ha demostrat aquesta matinada que està en un moment dolç de joc. El base d'El Masnou ha liderat els TWolves a un triomf contra els Mavs amb 13 punts, 15 assistències, 5 rebots i 3 recuperacions. Pau Gasol ha reaparegut després de 37 dies de baixa per lesió. El català ho ha fet amb una demostració de qualitat (17 punts i 11 rebots) però, a més, ha fet coses semblant al seu germà perquè ha acabat amb 3/3 triples. Els Spurs han guanyat als Clippers on tornava Chris Paul. Per la seva banda, el seu germà Marc no va tenir el dia (12 punts, 4 rebots i 4 assistències; en la derrota dels Grizlies contra uns Pacers que han tingut a vuit jugadors arribant o superant els nou punts anotats. De la jornada destacar que els 40 punts de Beal no han servit perquè els Wizards guanyessin als Sixers i en canvi sí que han servit els 43 de DeMar De Rozan contra els Celtics d'un Isaiah Thomas discret (20). Tampoc han guanyat els Bucks d'Antetokounmpo (33) contra els Jazz, nou triple doble de Russell Westbrook (17+18+17) en el triomf dels Thunder contra els Lakers. L'exBarça Abrines ha fet 19 punts amb 5/11 triples. I fàcil triomf dels Heat contra els Hawks amb 223 punts de Tyler Johnson.