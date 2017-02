El Barça Lassa es deixa robar la cartera (83-81)

Si dijous a Milà, la victòria va servir al Barça Lassa per fer un pas endavant, aquest migdia n'ha fet dos enrere a Madrid, a la pista del Movistar Estudiantes. Un partit que l'equip blaugrana tenia sota control ja entrat l'últim parcial (58-71, 34'), però que ha perdut incomprensiblement, en la pròrroga. I ara s'allunya de la zona alta de la Lliga Endesa (14-6).

Excepte en els primers compassos –14-8 (7') i Vezenkov i Claver amb dues faltes–, els de Bartzokas han dominat en l'electrònic, i han tingut moments per disparar-se, tant en el segon parcial (23-33, 15'), com en el tercer (37-48, 24'). Però entre la irrupció d'Edwin Jackson i els errors propis –el Movistar va fer 28 punts després d'una pèrdua blaugrana–, el rival no es desenganxava. Semblava que ho feia ja en l'últim quart, però no ha estat així. Un parcial de 10-0 en dos minuts l'ha tornat a la vida (68-71, 36') i, després d'un final esperpèntic i ple d'errors per part dels dos equips, els locals han forçat la pròrroga amb dos tirs lliures de Balvin a menys d'un segon.

Allà, Tomic ha aguantat el Barça Lassa –ha fet els 7 punts dels seus–, que ha naufragat davant un rival que atacava de pena també, però que ha tingut en el rebot d'atac un element de suport. I ha definit des del tir lliure.