L'Spar Citylift Girona guanya el penúltim per inèrcia (91-78)

L'Spar Citylift Girona ha guanyat el penúltim classificat, el CREF (91-78) en un partit que no passarà a la història. L'equip madrileny, amb només sis jugadores disponibles i refugiat en una defensa zonal molts minuts, s'ha trobat amb un rival permissiu i gairebé indolent davant l'encert de les madrilenyes des del perímetre, que els ha permès arribar a dominar de 12 punts (20-32) i s'ha permès el luxe de fer-li 49 punts al subcampió de copa en la primera meitat (45-49). Però amb sis jugadores no hi ha hagut res a fer quan l'Uni s'hi ha posat una mica i al final del tercer quart les gironines ja manaven clarament (67-60).

Ahir el Cadí la Seu va derrotar fàcilment el cuer, el Gran Canària (62-49) i es torna a situar a una victòria de la zona de play-off.