Per fer-s'ho mirar

Que Tomic hagi de llençar un triple en la darrera possessió de la pròrroga és tan inexplicable com el fet que l'equip deixés escapar ahir un triomf que tenia al sac a mitjans de l'últim quart (58-71, 34'). Però, amb el Barça Lassa, res es pot donar per fet aquest curs. I, de cop i volta, sense que el rival hi posés gaire res més que amor propi, es va veure atrapat en el laberint de la mediocritat. I no va saber-ne sortir. Si a Milà s'havia fet un pas (petit) endavant –a nivell de moral més que de joc–, aquesta patacada fa que se'n facin un parell enrere. I transitant així no es va enlloc.

Jackson i la fragilitat