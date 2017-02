El Manresa arriba massa tard (79-86)

Aterren massa tard al Nou Congost. Amb 38-55 i setze minuts per endavant els manresans han tret l'agressivitat i la lluita que tan demana Ibon Navarro. Però davant un excels Mumbrú (20 punts) i companyia, no hi ha hagut temps per la remuntada. Abans hi ha hagut un primer quart correcte, competitiu i amb intercanvi de cistelles. Ha estat al segon quan els ‘homes de negre' han explotat amb una lectura perfecte del ‘pick and roll', la interpretació dels espais i la passada extra. Amb 8/10 en triples al descans, el Bilbao ha tingut el triomf molt coll avall.

L'esforç i les faltes han arribat a finals del tercer període i al darrer. A dos s'ha posat l'ICL (73-75), amb un triple de Cvetkovic a cinc minuts pel final. Però el canell de Bamforth (19 punts) des del tir lliure i un triple clau de Mumbrú a un minut del final han fet estèril la reacció local. Quarta derrota consecutiva per al cuer.