El Manresa denuncia els seus arbitratges

Pere Romero, director esportiu de l'ICL Manresa, no es va poder reprimir més i, després del partit contra el Bilbao, va sortir en roda de premsa per exposar la seva opinió. Ho va fer de manera elegant per evitar sancions, però ho va fer públic per intentar trobar alguna resposta convincent. Diumenge, al Nou Congost, van ser Juan Carlos García González –que ja havia xiulat curiosament el Bilbao-Manresa de la primera volta–, Vicente Butló i Martín Caballero, però Pere Romero va més enllà: “En el moment més important de partit hi ha dues situacions de passes que ens costen dues tècniques. A la pista de l'Obradoiro ens va passar el mateix, no dubtem de l'honestedat dels àrbitres, però sí que creiem que no se'ns està respectant, i ara és molt fàcil arbitrar el Manresa a casa i a fora pel fet de ser el cuer.” El director esportiu va voler subratllar que esportivament parlant ell n'és el màxim responsable: “Que quedi clar que això no és una excusa de com està l'equip, que és responsabilitat meva.” Però, a banda del comentari, que l'honora, assegura que fent-ho públic potser canvia: “Fins ara no havíem dit res, sabem que és difícil arbitrar, però pensem que arbitrar-nos a nosaltres és molt fàcil i som dels equips més ben educats de la lliga i no protestem.” Romero va explicar el procediment que fa el Manresa per queixar-se –com fan tots els clubs–: “Cada dilluns presentem el nostre vídeo sobre l'arbitratge que hem rebut, no parlem d'errades, sinó de criteris dins un mateix partit i del que passa en un costat i a l'altre, i molt sovint ens donen la raó, però la veritat és que partit rere partit hi ha situacions que ens perjudiquen.” El director esportiu manresà va recordar que continuaran treballant: “Hi ha gent preocupada pels arbitratges, però que no es pensin que no hi fem res. Potser no fem la feina ben feta, perquè no obtenim resultats. Crec que tot el que fem no serveix per a res.”