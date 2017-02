Ricky dirigeix els TWolves a un nou triomf

Ricky Rubio ha tornat a dirigir amb èxit els TWolves a la seva tercera victòria en els últims quatre partits i s'ha quedat a només un punt de les dobles figures (9 punts i 11 assistències). Les dues referències però han estat Anthony Towns (29 punts) i Andrew Wiggins (27) que han sotmès a uns Kings que estan perduts amb la marxa de DeMarcus Cousins. Per la seva banda, els Warriors han assolit ja el mig centenar de victòries. Els californians, que incorporaran l'extremeny José Manuel Calderón a les pròximes hores, han viscut un dia històric estadísticament parlant. Stephen Curry (19 punts) ha acabat amb un increïble 0/11 triples. El millor ha estat Kevin Durant (27) secundat per Klay Thompson (21). També han vençut els Cavs de LeBron James (24+10+6) que reapareixia. Els de Cleveland, que porten un 0-4 quan la seva estrella no juga, ha tombat els Bucks d'un Antetokounmpo discret (9+7+8). L'estrella ha estat Kyrie Irving (25) i no han jugat ni JR Smith ni Kevin Love. Els Cavs han incorporat Deron Williams, tres vegades All-Star, que debutarà contra els Celtics. I precisament a Boston és on s'ha trencat l'estadística d'Isiah Thomas de 43 partits anotant com a mínim 20 punts. Els Hawks l'han deixat en 19 punts i han guanyat. Dwight Howard (17+12) ha estat expulsat al tercer quart amb dues tècniques. Finalment cal destacar el gran partit de Seth Curry, germà de Stephen, que amb 29 punts ha conduït els Mavs a la victòria contra els Heat i el triomf dels Raptors de l'exManresa Ibaka (15+4) a la pista dels Knicks sense Porzingis, amb Noah operat i DeMar DeRozan estel·lar (37). Kyle Lowry es perdrà el mes de competició per una lesió al canell dret.