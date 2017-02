L'eclosió de Ricky després de Nadal

Les festes de Nadal van servir a Ricky Rubio per canviar totalment la dinàmica, per canviar la confiança i fer un salt com a jugador a l'NBA. El Ricky actual sembla un altre i no només juga millor estadísticament parlant, sinó que, a més, ajuda a fer guanyar el seu equip. Ni els rumors ni les negociacions d'un possible traspàs han afectat el rendiment del base del Masnou, que ha trobat l'estabilitat, sobretot emocional, que li feia falta. I què va passar per Nadal? Que la seva família va anar a Minnesota. Que la seva família li va fer costat, i això va ser un impuls després del cop tan dur que havia tingut la seva família. Tal com és ell, clau. I també perquè les lesions l'estan respectant.

Estadísticament parlant Ricky ha passat d'anotar set punts i repartir 6,4 assistències al novembre, a fer-ne 7,9 i donar 8 assistències al desembre. I va arribar Nadal. I llavors encara va sobresortir més. Al gener ja va passar a 10,1 punts i 9,7 assistències, vorejant les dobles figures, i el febrer –que va acabar ahir– l'ha tancat amb 11,8 punts i 10,5 assistències, unes xifres que el consoliden com un base de referència, ara sí, a l'NBA. Si les lesions el respecten, continuarà creixent. La seva mitjana de minuts de joc tampoc ha variat gaire: de 32,7 minuts per partit al desembre als 34,1 del febrer. Els registres després de Sant Esteve dels TWolves són de 15 victòries i 15 derrotes –2-1 al desembre, 8-7 al gener i 5-7 al febrer–, uns números que serien de play-off. Ara es troba a dues victòries dels Nuggets, que són els que marquen el tall de la lluita per l'anell de campió. En l'últim partit van superar els Kings, que encara no han paït la marxa de DeMarcus Cousins. Ricky va fer 9 punts i 11 assistències, tot i que els millors van ser Towns (29) i Wiggins (27).

Els Warriors, 50