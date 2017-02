Apedaçant el desori

L'actual és un curs inusual al Barça Lassa, en molts sentits. No és només tot el que passa sobre la pista, sinó el moviment que hi ha hagut als despatxos, un cop la competició havia arrencat. En la darrera dècada, han estat comptats els fitxatges a mitja temporada –només en la 2010/11 n'hi va haver més d'un (Ingles i Alan Anderson)–, però la inèrcia ha canviat completament enguany. Sigui per lesions o per pal·liar els dèficits evidents en la confecció de la plantilla a l'estiu, Rodrigo de la Fuente ha mogut fitxa i ha tancat cinc elements nous. Però, llevat de Renfroe, la resta han perdut gas després d'un inici il·lusionant. O ni això.

A la pista de l'Estudiantes, cap dels últims reforços de l'equip (Munford i Diagne) va jugar, i això que el partit va tenir pròrroga. En el cas del base i, tot i haver firmat fins a final de curs, pot ser habitual a partir d'ara. I és que, en els pocs partits en què se l'ha pogut veure, ha tingut problemes per conduir el joc de l'equip. Sobretot en l'Eurolliga, en què l'exigència i qualitat dels rivals no perdona (set pilotes perdudes en 19:07, repartits en dos partits). Encara molt verd –és la primera experiència fora dels Estats Units–, va tenir 13 minuts en la semifinal de copa contra el València (7 punts i 3/10 tirs), però va ser més propiciat per les baixes al perímetre que per la confiança que hi tingui Bartzokas.

Més residual és el paper de Diagne. Des que se'l va repescar de Fuenlabrada, el pivot ha estat 26 minuts a la pista, i un terç van ser en l'últim quart del dia del Baskonia al Palau (8 punts i 5 rebots en 8:22), en una derrota en l'Eurolliga que va detonar una mocadorada. És cert que és el tercer center en la rotació, per bé que sobta que no se li doni algun minut últimament, ara que ha decaigut el rendiment de Faverani. En el Montakit, va demostrar la seva fiabilitat aquest curs (7,1 punts i 6,7 rebots, en 19,4 minuts en la Lliga Endesa) i sense oportunitats, té poc sentit que se'l recuperés perquè se li frena en sec la progressió.

Amb Faverani s'ha viscut l'efecte gasosa: una estrena perfecta per fer oblidar Dorsey –18 punts i 8 rebots contra l'Efes– i, a partir d'aquí, una caiguda. No ha estat l'únic que ha estat consumit per aquesta tendència. A Holmes –ara als Canton Charge de la D-League, l'afiliat a Cavaliers–, també li va passar i va acabar en un racó de la banqueta, just abans de marxar. Amb el pivot brasiler no s'ha arribat en aquest punt, però ja no se'l veu tan fresc com el primer dia. El calendari l'està devorant i, per exemple, en la semifinal de copa va ser innocu: 3 faltes i 3 pèrdues en 5 minuts.