Marc Gasol segueix batent rècords

Els Memphis Grizzlies (36-25) s'han imposat amb una contundent victòria a domicili (130-112) contra els Suns (18-42), que han resistit amb orgull fins al tercer quart, però que una vegada més han demostrat estar molt lluny del seu millor nivell. Marc Gasol (28 punts, 7 rebots, 5 assistències) ha tornat a liderar el seu equip en un partit en el que ha aconseguit registrar una marca que cap pivot pur havia fet a la història: 5/5 en triples. La millora del català en els tirs exteriors és una prova de l'evolució aplicada amb l'arribada de David Fizdale a la banqueta. El californià vol que Marc obri més la pista i llenci més triples, i el bon rendiment del català en aquesta faceta li està donant la raó.

D'altra banda, la jornada ha estat marcada per la gran actuació, un cop més, de Russell Westbrook (43 punts, 11 rebots, 10 assistències), essencial en una victòria gairebé per la mínima (109-106) contra els Jazz (37-23). La cara amarga l'ha viscut els Warriors (50-10), que contra tot pronòstic han perdut contra els Wizards (112-108), en el segon partit del seu Tourmalet particular, que els portarà a jugar 8 partits en 12 dies —7 d'ells com a visitant—, i que acabarà, després de 16.000 kilòmetres recorreguts, amb un duel transcendental contra un dels equips estrella de la temporada, els Spurs de Pau Gasol. Per si això fos poc, Kevin Durant s'ha lesionat del genoll durant el partit i com a mínim es perdrà els partits de les properes setmanes i per tant, no arribaria al cent per cent al play-off. La lesió de Durant ha frenat la imminent arribada de Calderón; els d'Oakland han arribat a un acord amb Matt Barnes, que ocuparà la seva plaça.