Registres sota mínims

Cada temporada és una història amb un relat propi i les comparacions entre temporades s'han de mesurar sempre des d'una distància prudencial. És aquesta una certesa que enguany agafa més relleu pel fet que l'Eurolliga ha canviat de format, un nou disseny en què la qualitat dels rivals, la quantitat dels partits i la importància dels resultats en els primers dos mesos de competició han endurit notablement el camí. Però és un fet que, encara amb més de tres mesos i mig de competició, el Barça Lassa d'aquesta temporada és a només una derrota d'igualar el total de desfetes del de l'anterior.

El CSKA de Moscou visita demà el Palau Blaugrana (21 h) en el que serà el 48è partit oficial de l'equip de Georgios Bartzokas. Fins aquí, i després de fer “tot el que hem pogut per perdre” a la pista de l'Estudiantes diumenge passat en la lliga, el percentatge d'èxit dels blaugrana és avui del 53%: 25 triomfs i 22 desfetes.

Un any enrere, abans de jugar el primer partit de març (Khimki) i encara amb la desfeta en els quarts de final de la copa ben recent, la temporada del Barça començava a trontollar però les sumes i les restes dels resultats s'aguantaven: 19-2 en la lliga, 11-8 en l'Eurolliga, 0-1 en la copa i 2-0 en la supercopa per un total de 32-11. Aleshores, com enguany, el producte s'encaria per les dificultats de sumar victòries lluny del Palau en la competició europea, però el cas és que l'equip de Xavi Pascual acreditava set victòries més i onze derrotes menys que l'actual.

Desglossant, les xifres diuen que enguany el Barça presenta un 54% d'èxit en l'Eurolliga i un 90% en la lliga quan juga a casa, un 6-5 i 9-1 que donen un 15-6 de balanç que ja inclou tantes derrotes com en tota la temporada passada (30-6), inclosos el play-off tant de lliga com d'Eurolliga. Lluny del Palau, el 33% (5-10) que va signar a Europa l'última plantilla de Pascual no és gaire millor que el 25% (3-9) actual, i on hi ha la diferència és en el balanç en la lliga com a visitant. Aquí, el coneixement de la competició dels dos tècnics fa el fet: 5-5 de Bartzokas i 16-6 en tota la temporada de Pascual.