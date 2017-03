El gran ensurt

La derrota a Washington, i la impossibilitat de repetir el 73-9 en fase regular de la temporada passada –acredita ara un 50-10– va ser el menor dels mals dels Warriors quan van marxar del Verizon Center. Tota la preocupació es trobava centrada en l'estat de Kevin Durant. L'aler va fer-se mal al genoll esquerre en una acció fortuïta en el primer minut de joc quan Pachulia li va caure a sobre. Adolorit, va jugar un parell de possessions més abans de demanar el canvi i anar-se'n cap a vestidors.

Tot i coixejar de forma ostensible i els mals presagis de la primera exploració, les proves posteriors a les quals va ser sotmès van descartar cap lesió greu. El comunicat fet públic per la franquícia va revelar que Durant té “un esquinç de grau 2 al lligament mitjà col·lateral i una contusió a la tíbia de la cama esquerra”. Això suposa que, com a mínim, estarà quatre setmanes de baixa. Llavors, se'l tornarà a avaluar i es decidirà si ja pot reaparèixer o cal allargar més la baixa. Als Warriors hi ha optimisme, com indicava la nota de premsa: “No hi ha cap termini per a la tornada, però no s'ha descartat que pugui tornar a jugar abans que acabi la fase regular.” Els play-off s'iniciaran d'aquí sis setmanes, el 15 d'abril.

Efecte col·lateral