“Treballem per recuperar el millor joc del CSKA”

Puc ser útil de moltes maneres, sigui anotant o fent qualsevol altra cosa que exigeixi el partit El balanç del Barça és una prova més de la competitivitat d'aquesta Eurolliga El tir de mitja distància s'està perdent, perquè en el bàsquet actual el premi és el tir de tres

S'ha de tenir molt talent per ser el tercer màxim anotador d'un equip en què en la mateixa posició hi juguen De Colo i Teodosic. Nascut en una família i en un entorn de bàsquet selecte, Cory Higgins (1m96, 1989) és un dels comptats jugadors exteriors a Europa que no necessita un bloqueig per treure una superioritat. Primera opció ofensiva allà on havia jugat abans d'arribar al CSKA, avui es defineix com “un jugador de perímetre que pot defensar bases, escortes i alers”.

En la primera volta va fer els seus sostres en punts (23), recuperacions (5) i valoració (25) contra el Barça, però l'any passat al Palau va jugar el seu pitjor partit d'Eurolliga (0 punts i -6). Quin Higgins veurem avui?

Un jugador que aporta energia al joc, que juga una bona defensa i que farà el que calgui per ajudar l'equip a guanyar, sigui anotant o fent qualsevol altra cosa que exigeixi el partit. I en tot cas, un paio que farà el que l'equip necessiti que faci.

Acrediten un 5-5 en els últims deu partits i no sembla, l'actual, el millor moment del CSKA. A què ho atribueix?

És cert que hem passat mals moments les últimes setmanes i crec que han coincidit tant el fet que nosaltres no hem estat del tot fins com la bona forma d'alguns dels rivals. No estem preocupats, és normal en una competició com aquesta. El que això demostra és que no et pots permetre el luxe de no donar el millor de tu en cada partit, sigui qui sigui l'oponent.

Enguany són el CSKA i també són els campions. Sent que els rivals juguen encara amb més desig contra vostès?

Sigui el partit que sigui, quan surts amb la samarreta del CSKA saps que qui hi haurà al davant tindrà una motivació enorme per derrotar-te. Sincerament, percebo el mateix que la temporada passada. Per a nosaltres és més important demostrar que tenim més fam que l'any passat quan perseguíem el títol, cosa que, tornant a la pregunta d'abans, no hem mostrat en alguns d'aquests deu últims partits.

D'una manera o d'una altra molts aficionats estan sorpresos per l'actuació d'enguany del Barça. Coneixent la competició des de dins, què en pensa?

Històricament han estat sempre una referència en aquesta lliga i entenc que per a molta gent, aficionats o gent de dins, és una sorpresa no veure'l ara mateix en posició de play-off. Per mi, el seu balanç és una prova més de la competitivitat d'aquesta Eurolliga.

Força jugadors assenyalen la recuperació com la part més dura de portar del nou format. Hi està d'acord? Han canviat els hàbits en aquest sentit?

Estic d'acord en què és una de les coses més dures. La intensitat de cada partit en aquesta lliga no es pot comparar amb cap altra, i cada jornada és veritablement com un partit de play-off. I, és clar, amb més partits d'aquesta intensitat és més difícil fer una bona recuperació. Ara bé, diria que els hàbits de recuperació són, si fa no fa, els mateixos. Cada jugador té la seva rutina, i per als jugadors les rutines són necessàries.

Els dos anys anteriors al seu fitxatge pel CSKA era la primera opció ofensiva del seu equip, tant al Triumph [actual Zenit], amb el qual va ser el màxim anotador de la lliga VTB (20,3), com al Gaziantep. Com va ser el procés d'adaptació a un rol completament diferent?

Curt, i diria que molt planer. Acostumar-m'hi no em va ser gens difícil. Estic orgullós de ser capaç de fer diferents coses a la pista, i una vegada l'entrenador em va explicar què volia de mi, simplement em vaig centrar en aquelles parts del meu joc i des d'allà vaig partir.

Al Gaziantep, per cert, va coincidir amb Jaka Lakovic, actual tècnic assistent del Barça B, en la que va ser la seva última experiència a alt nivell. Li va veure mentalitat d'entrenador?

Aquella temporada va ser molt important en la meva carrera i em va preparar pel meu pas al CSKA. D'una banda, perquè vaig tenir un tècnic [Jure Zdovc] que constantment em desafiava en aspectes defensius, cosa que va mostrar que sóc un gran defensor. De l'altra, vaig jugar al costat d'homes molt experimentats com ara el Jaka. Aleshores ell ja pensava com un entrenador. I amb raó: té un gran coneixement del joc i una molt bona lectura i, tot i el poc temps que vam estar junts [Lakovic va fitxar al desembre] en vaig aprendre molt.

Jugar al costat de De Colo i Teodosic genera moltes situacions de tirs alliberats als companys, tirs que tothom espera que s'anotin pel fet d'estar completament sols. És una pressió afegida?

Entenc què vol dir, però no ho veig com una pressió extra. Forma part del que se suposa que és un jugador professional: s'espera que anotis els tirs alliberats, tan simple com això. Com ho gestiones? Treballant-hi, per exemple tirant i tirant a cistella fora dels entrenaments.

Un base que crea i genera superioritats des de la posició d'escorta o un escorta que finalitza des de la posició de base. Què és vostè?

Un jugador de perímetre que pot defensar bases, escortes i alers. Avui el bàsquet té en molt bona consideració els jugadors versàtils que poden fer coses diferents i, personalment, sé que puc ser útil a l'entrenador i a l'equip de diverses maneres.

La comprensió del joc és una de les seves grans virtuts. Explica això que s'adaptés tan bé al bàsquet europeu des del primer dia i que allà on ha jugat ha complert amb escreix amb el seu rol?

Vaig ser afortunat de créixer al costat d'aquest esport [el seu pare Rod va jugar 13 temporades a l'NBA i va ser mànager general dels Bobcats i el seu padrí és Michael Jordan] i, juntament amb el fet de ser un jugador entrenable, entendre el joc va fer que la transició del bàsquet dels Estats Units [Colorado i D-League] a l'europeu em fos més fàcil. Em vaig acostumar molt ràpidament a les diferències. Tot el que vaig haver de fer va ser escoltar.

Sempre ha tingut un bon joc i un bon tir de mitja distància. Per què la mitja distància està en crisi?

És molt difícil arribar fins a l'anella, especialment en el bàsquet europeu, en què els jugadors es poden asseure a la zona. I per sort em van ensenyar de ben jove que el tir de mitja distància havia de ser una de les meves armes perquè, si l'has treballat, sempre trobaràs aquest tir. Però és cert que s'està perdent, perquè en el bàsquet actual el premi és el tir de tres punts. El joc d'avui dia gairebé només pensa en el tir de tres punts i, si no l'aconsegueixes, a penetrar fins a sota.

Diu que a Europa el jugador es pot asseure a la zona. Entre això, la qualitat física dels jugadors i els contactes que es permeten, el camp és cada dia més petit. Podria servir la regla dels tres segons defensius per engrandir-lo?

Crearia moltes més línies de penetració, perquè no hi hauria constantment algú a la zona, segur. I això definitivament faria la pista més gran, sí.

Els seus sostres els va fer contra el Barça, però el seu millor partit va ser en la final contra el Fenerbahçe tot i ser un debutant. Com la va enfocar?

De la mateixa manera que qualsevol altre partit, perquè, t'ho miris com t'ho miris, és només un partit de bàsquet. Veia el neguit i les emocions de la gent durant la final a quatre, però no em van afectar. Va ser una gran experiència que espero tornar a viure ben aviat [riu].

És just decidir el campió amb una final a quatre? Preferiria un ‘play-off' al millor de set partits entre els vuits millors?

Sabem que en un partit tot pot passar i que a vegades el millor equip no venç, però no importa si és just o no ho és: és el que has de fer per guanyar el títol. De totes maneres, és cert que decidir-ho en eliminatòries posaria fi a aquestes consideracions.

Hi ha alguna diferència entre acabar el primer de la fase regular o acabar entre els quatre primers?

Parlant de manera literal, no: hauràs de guanyar una sèrie de play-off de totes maneres per aspirar al títol. Per a nosaltres és més important arribar al play-off jugant el millor joc del CSKA que no pas la posició. És per això que treballem.

“És una peça molt important de la nostra maquinària”, deia Itoudis quan el van renovar [el seu contracte acaba al juny].

Sempre dic el mateix: no miris mai al futur. Prefereixo estar atent al present, perquè només Déu sap què passarà. Sé on sóc i estic content, i només vull estar concentrat en aquest moment de la meva carrera.