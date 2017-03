Ricky Rubio lidera els TWolves a un nou triomf

Ricky Rubio continua en un moment de forma brillant i aquesta matinada ha liderat els TWolves a un triomf a Utah on no hi guanyaven des de feia quasi dos anys. El base d'El Masnou ha acabat amb 11 punts, 9 assistències i 6 rebots i ha secundat a Towns (21 punts i 11 rebots). Els de Minnesota encara creuen en la possibilitat de ser al play-off. També ha jugat Pau Gasol (18 punts i 4 rebots) amb els Spurs que han tombat a dos segons pel final als Pacers amb una cistella de Leonard, l'estrella del matx amb 31 punts i 10 rebots. Aquesta matinada hi han hagut fins a 11 partits. Els més destacats el triomf dels Celtics als Cavs amb 31 punts de Isaiah Thomas davant els 28 de LeBron James i de Kyrie Irving. És el primer triomf dels de Boston aquest curs contra els de Cleveland. Exhibició dels Rockets de Harden (26) a la pista dels Clippers amb una nova demostració de tir exterior. Els texans han acabat amb 20 triples anotats, sis d'ells de Ryan Anderson. I correctiu de 27 punts de diferència d'uns Heat sorprenents contra els fluixos Sixers. Els Magic no aixequen el cap i han perdut a Orlando contra els Knicks de Porzingis (20) mentre el màxim anotador de la jornada ha estat Anthony Davis (33) per conduir els Pelicans a un triomf contra els Wizards. Davis ha hagut d'assumir més responsabilitat perquè DeMarcus Cousins no ha jugat perquè estava sancionat després de rebre la seva divuitena tècnica.