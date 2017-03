El Spurs, a la caça

La darrera victòria (100-99) dels Spurs (46-13) contra els Pacers (31-30) –cinquena de consecutiva– va reduir la distància que separa els de San Antonio del lideratge a l'oest, en poder dels Warriors (50-10). L'ambient a Texas, després que un inspirat Kawhi Leonard decantés la balança del partit amb un tir guanyador dos segons abans del final, es va carregar de goig i optimisme. Aquestes sensacions contrasten amb les viscudes a Oakland els últims dies. La derrota contra els Wizards, la versió menys inspirada de Curry i la lesió de Durant han donat pas a una incertesa que s'ha escampat com la boira, i que al mateix temps ha reforçat l'ambició dels Spurs, que somien a aconseguir la gesta i assegurar-se el factor camp en totes les sèries del play-off, que arrenquen d'aquí a sis setmanes.

El principal problema dels Warriors és el calendari. Ara mateix es troben immersos en el seu Tormalet particular, que els portarà a jugar 8 partits en 12 dies –7 com a visitants–, amb tot el que això comporta: viatges, fatiga i esgotament. Per si això fos poc, després de recórrer més de 16.000 kilòmetres, els Warriors acabaran aquest intens tram de la temporada en el pitjor lloc imaginable: San Antonio. I, a banda d'aquest partit, els d'Oakland encara hauran de visitar un cop més l'AT&T Center abans que acabi la temporada. Steve Kerr ja té marcats en vermell al calendari els dies –12 i 29 de març– en els quals s'haurà de veure les cares amb Gregg Popovich. Uns partits que, ras i curt, seran com una final de conferència anticipada.

Als Spurs, el calendari els respecta més abans del primer duel contra els Warriors, i encadenen fins i tot tres partits seguits com a locals. Amb tot, tant els Rockets com els Thunder se'ls presenten com dos ossos difícils de rosegar. L'artilleria exterior dels de Houston, comandats per un pletòric James Harden, i la contundència dels d'Oklahoma amb un Westbrook en estat de gràcia –acredita 31,2 punts per partit–, seran obstacles importants a superar si volen continuar a la caça dels Warriors i obtenir el lideratge de la conferència oest, que aquests dies està més cobejat que mai.