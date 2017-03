Els Warriors no s'en surten

Els Warriors (50-11) han caigut (94-87) al United Center contra els Bulls (31-30), que estan lluny dels seus millors temps, però que es creixen en les grans cites. Aquesta segona derrota consecutiva ha agafat per sorpresa els californians —l'antecedent es remunta a l'abril de 2015—, que estan vivint el seu pitjor moment de la temporada. "No canviaré. Llanço perquè crec que puc fer-ho. Així ha sigut durant tota la meva vida", ha afirmat Curry, que porta tres partits oferint una versió pobre del seu joc (4/31 en triples). D'altra banda, Steve Kerr, qui s'ha deixat emportar per la frustració i ha trencat la seva pissarra durant el partit, ha terminat recuperant la calma i ha assegurat que: "És complicat, però ens recuperarem".

La resta de la jornada s'ha traduït en la victòria (120-103) dels Suns (19-42) contra els Hornets (26-35) i la derrota (114-109) dels Thunders (35-26) contra els Blazers (25-35). Amb tot, cal destacar la brillant actuació, un cop més, de Russell Westbrook, que encadena tres partits seguits acreditant 40 punts o més —l'últim jugador en aconseguir un registre similar va ser Kobe Bryant—.