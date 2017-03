Un calvari mai vist

Hi ha cas Palau. Nou final i nova mocadorada i xiulada igual com va passar en els darrers partits contra el Baskonia i el Galatasaray davant l'afició blaugrana. Ahir també justificada. No per la derrota previsible contra el CSKA, no per l'àmplia derrota també previsible sinó per la imatge. Imatge d'impotència davant això sí del vigent campió d'Europa. Però ni el potencial rus justifica un primer quart per a la història. El què es va viure i veure ahir al Palau Blaugrana no havia passat mai en el club a l'Eurolliga. Els blaugrana es van quedar en només quatre punts que és la pitjor anotació en un període de sempre. Coses del destí, l'anterior registre negatiu eren cinc punts anotats contra el Lokomotiv Kuban que dirigia l'ara tècnic del Barça Georgios Bartzokas. Però hi ha més dades negatives dels primers 10 minuts de partit perquè la diferència de 25 punts és el desavantatge més gran en un període del Barça. L'anterior pitjor registre dels blaugrana va ser el curs 2000/2001 en un partit contra el mític Benetton Treviso, que ja no existeix. No és però el sostre en un partit de la màxima competició continental que el té l'Estudiantes en un partit contra la Kinder Bolonya on al segon quart es va viure un 39-12 (-27). La diferència entre els blaugrana i els russos era de 53 de valoració. Increïble.