L'escarni que no cessa

La capacitat del Barça per fer avergonyir els seus aficionats és incessant i literalment no té aturador.

En el que portem de temporada, és en el despropòsit on l'equip ha mostrat l'únic símptoma de continuïtat. En els disbarats, la secció és precisa i l'equip de Georgios Bartzokas és immediat i perpendicular. No tenen rival. Com ahir contra el CSKA, una altra negra nit en que els blaugrana van sublimar el desfici, presentant-se al partit trossejats des del mateix salt inicial. Anorreats i desarmats, desatenent els mínims exigibles, no ja d'aquesta competició sinó del professionalisme.

El discurs oficial viu ara en l'afirmació que l'equip està reordenant conceptes, canviant idees i redefinint els rols i les rotacions per enfocar el final de temporada. Es poden modificar coses si hi ha hagut alguna proposta prèvia. Però aquesta és la gran tara d'aquest equip: mai no ha tingut joc. La tenacitat amb la que parla, començant per l'entrenador, ha quedat sempre desmentida pel que ha passat a la pista. I les cares dels jugadors i el seu llenguatge corporal, en les errades i també en els comptats encerts, són demolidors. Ho diuen tot i no expliquen res.

Ni cinc minuts