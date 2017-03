“La Penya, un equip recognoscible”

A Jackson l'han vingut a buscar equips de l'Eurolliga i de l'ACB, però el seu lloc és en l'NBA

Salva Maldonado (Sant Adrià de Besòs, 13-04-1959) va decidir a l'estiu posar punt final a una etapa de cinc anys a la Penya i va acceptar el repte de dos anys a l'Estudiantes. I si una cosa garanteix el tècnic català és que els seus equips guanyen els partits contra rivals directes i no pateixen per la permanència: després del descens esportivament parlant de l'Estudiantes el curs passat, l'objectiu de la permanència ja el té a prop.

Com li van les coses?

Tenint en compte que a la plantilla hi ha nou jugadors nous de la temporada passada, crec que ens n'estem sortint. Em vaig envoltar de gent de la meva confiança, que saben com treballo, com Savané i Suton, i l'adaptació ha estat ràpida per a tothom. Recordo que no podem entrenar a la pista on juguem i ho hem de fer al Ramiro.

Com ho fa per no fallar en els partits contra rivals directes que li donen la tranquil·litat després?

Això t'ho dona l'experiència i com fer els equips a l'estiu. Cal tenir paciència, calma, no tenir por i no aturar-se. Això fa els equips competitius i em dona un plus respecte a altres entrenadors més joves amb més pressió.

Diego Ocampo va ser ajudant seu. Creu que pot fer més del que fa amb l'equip que té?

Ha aconseguit una cosa que té molt mèrit: la Penya és un equip recognoscible. Costa molt guanyar-los, competeixen contra tothom. Qui sigui resultadista ho criticarà, però cal ser realista. Hi ha un factor que la gent ha passat per alt que per mi és clau: els equips que no han canviat de tècnic, que han mantingut els bons jugadors o que juguen a Europa parteixen amb avantatge a l'inici respecte a la resta. Hi ha menys partits que abans i amb el temps que ha necessitat Ocampo per construir i fer jugar la Penya resulta que ja estàs a mitja temporada. I està pagant els resultats de principi de lliga, perquè van perdre partits per falta de temps. Ara estan jugant molt bé.

Es parla del duel de planters entre la Penya i l'Estudiantes. Els veu en el mateix nivell de bàsquet de formació?

És indubtable que, si preguntes a un paio de Cadis sobre la Penya o l'Estudiantes, sap que són clubs de bàsquet. Però, pel que m'han dit, en els últims anys a l'Estudiantes s'han centrat més en el primer equip i no tant en el planter, no hi ha hagut sempre el mateix responsable del bàsquet de base i els nens juguen en tres o quatre llocs diferents entrenant-se menys dies i menys hores. A més, també hi ha el bàsquet femení. La Penya pot haver passat moments delicats econòmicament, però mai ha descuidat el planter, sempre ha anat lligada la preocupació pel primer equip i pel planter, a cada generació hi ha algun jove interessant, cosa que a l'Estudiantes hi ha salts importants entre una gran generació i una altra. A la Penya hi ha un nivell de tècnics de formació molt alt, i això es nota.

Villacampa ha dit que plega. L'ha sorprès?

Gens. Fa tres dies deia Luis Enrique que s'havia buidat. L'entenc tant... Vaig estar cinc anys a la Penya i vaig marxar per això. No era guanyar títols com el Barça, però sí haver de fer mil coses per sobreviure, competir i guanyar. I cap onada es va endur el vaixell tot i que el club estava enmig d'una tempesta. Fins i tot una onada ens va portar a la copa un any. Però si jo em vaig buidar, Villacampa, que fa 17 anys que hi és, imagina't. Crec que ha estat honest, no trobo cap altra persona que personalitzi el bàsquet com ell, de prestigi i coneguda. Ha estat sempre al primer nivell com a jugador i president, cosa que no pot dir ningú altre, perquè Querejeta, per exemple, com a jugador no va estar al nivell de Villacampa.

Edwin Jackson està sent el gran MVP de l'ACB amb 23,2 punts de mitjana. És fàcil guanyar tenint un jugador com ell?

És fàcil, perquè, a més de ser un jugador d'un nivell extraordinari, és un paio excel·lent, no és egoista, tot i que pugui semblar el contrari. És un líder, i per això l'han vingut a buscar a mig curs equips de l'Eurolliga i de l'ACB. Sabem que no el podrem mantenir, però també penso que el seu lloc el curs vinent no serà a l'Eurolliga, sinó a l'NBA. Té nivell de sobres per jugar-hi.

Després de cinc anys a la Penya li ha costat tornar a marxar?

M'he fet gran. Em va costar adaptar-me a Madrid, però he trobat forces. Ara ja no tinc la necessitat que tenia amb 35 o 40 anys d'haver de marxar i miro més el dia a dia. Vivia a casa i sortia amb la bici o amb vambes i ja estava a la muntanya del Maresme. A Madrid he d'agafar el cotxe per trobar un espai així. Estic sense la família i, tot i que la meva dona ve sovint, no és el mateix. I trobo a faltar la Penya, perquè després de quasi una dècada ja me'n sento part. Sé segur que enlloc estaré tants anys com a Badalona, amb el sentiment que això m'ha suposat pel club.

Com veu l'ACB? Diuen de treure el ‘play-off'...

Sens dubte cal un replantejament. No sé cap a on. Però ara juguem 16 partits en tot l'any a casa. Feia un mes que no jugàvem davant la nostra afició, i cal fidelitat. Uns juguem 30 partits i els altres, 60. No és sostenible jugar 16 partits a casa en nou mesos. Cal canviar coses ja.

M'han dit que als seus 57 anys farà el seu campus!

És un projecte de família. Les meves filles i la meva dona sempre han estat vinculades al bàsquet. Farem un campus a Collell del 16 al 22 de juliol, en què combinarem bàsquet i natura amb grans entrenadors i monitors. No enganyarem ningú, no és una setmana de perfeccionament, sinó de diversió.