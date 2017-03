La mesura de la debilitat

La narració que protagonitza el Barça Lassa en l'Eurolliga fa feredat. L'equip s'ha mostrat infal·lible en la debilitat i els disgustos, i ha derrotat tots els adjectius qualificatius ja en la primera setmana de març. Les matemàtiques diuen que encara té possibilitats d'acabar entre els vuit primers, però la racionalitat és negada pel que ha passat cada vegada que els blaugrana han sortit al camp. Una fragilitat manifesta concretada en el 9-15 de balanç o en el fet que el Barça només acredita dues victòries contra els equips que avui disputarien el play-off. Però n'hi ha més, de dades que mesuren la basarda que fa tot plegat.

Per exemple, que el Barça només ha estat capaç de governar el resultat durant quaranta minuts en un partit. En 1 de 24. En els altres 23 sempre s'ha vist en algun moment a remolc. I no pas per poc: en la meitat dels que ha disputat el rival li ha obert un forat per sobre del doble dígit, havent estat capaç de sortir del mal pas a la pista de l'Unics i a la del Milà. El sumari d'aquest jugar a peu canviat presenta un matís important: les pitjors diferències en contra les ha viscut al Palau Blaugrana contra el Madrid (-46), el CSKA (-27) i el Baskonia (-25).

Després de 24 jornades i cap pròrroga, el Barça només ha pogut dominar el resultat del primer a l'últim minut en 17 dels 96 quarts jugats. Contra el Baskonia en la primera volta i el Galatasaray en la segona, haver-ho fet en algun període no li va servir per guanyar el partit. En canvi, a Kazan i contra el Darussafaka l'equip va anar en algun moment dels quatre quarts per sota en el resultat i va acabar guanyant. Flor de dos dies.

Desglossat, l'equip de Georgios Bartzokas ha anat a remolc en 21 dels 24 primers quarts, en 22 dels 24 segons, en 19 dels 24 tercers i en 17 dels 24 últims –i en aquests darrers parcials només ha tingut resposta en els esmentats contra l'Unics i el Darussafaka, els dos propers rivals en el calendari final de l'equip.