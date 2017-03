Amb penes i treballs

El Barça Lassa (15-6) ha derrotat aquest migdia l'UCAM Múrcia (7-15) per 73-70 en un enfrontament en el que l'equip blaugrana ha patit de valent, de nou, mancat de continuïtat en el joc. Contra el seu exequip, Vitor Faverani ha estat el màxim anotador de l'equip amb 18 punts.

El primer quart (14-15) ha estat marcat pel desencert i les dificultats per trobar bons tirs i entrar en ritme ofensiu –11-5 a dos minuts del final. En la continuació, Renfroe, Koponen i Faverani han donat dinamisme al joc blaugrana i l'equip ha generat situacions franques per anotar, obrint el marcador (29-18, 15'). Fins aquell moment el Barça només havia perdut tres pilotes (36-23, 17'). Base, escorta i pivot han anat a la banqueta, Campazzo s'ha fet present –10 punts en els últims cinc minuts i una assistència per un triple de Rojas– i el resultat s'ha tornat a equilibrar (38-33, 20').

Tornant del descans, el conjunt de Georgios Bartzokas ha entrat amb dubtes en atac, però Perperoglou i Claver, anotant tirs complicats (50-46), han frenat l'empenta murciana (Radovic i Rojas). Rice ha rellevat Renfroe en la direcció, l'ofensiva del Barça no ha millorat i les pèrdues s'han multiplicat. I cada una d'elles ha estat castigada amb un triple de l'UCAM, tres de Llompart –54-55 amb deu minuts per jugar.

En el darrer tram, un moment d'inspiració de Rice (61-55) ha estat contestat pels visitants des del rebot ofensiu (63-62, 34'). L'equip continuava sense atacar bé i s'ha aferrat a la defensa per contenir el rival. Amb dos minuts per jugar i 64-65 ha estat Koponen el que ha situat el 70-67 des del tir lliure quan restaven setze segons. El Múrcia ha tingut l'última jugada sortint de temps mort, però el triple de Campazzo ha estat forçat. I tot i que l'UCAM ha capturat el rebot ofensiu el triomf blaugrana no s'ha escapat en uns últims instants farcits de tirs lliures.

El proper partit del Barça serà dijous en l'Eurolliga, també al Palau Blaugrana, contra l'Unics Kazan.