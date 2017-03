La Penya no falla i continua molt viva

El Divina Joventut no ha fallat i continua molt viva a la lliga després de superar l'Estudiantes (77-71). Els verd-i-negres són conscients que el seu futur a l'ACB passa indiscutiblement per no fallar contra rivals directes. I ha tornat a demostrar que el Palau Olímpic ha de ser un factor decisiu. Per Badalona encara ha de passar-hi l'Obradoiro i el Manresa, els dos equips que ara són en posició de descens. Quant al matx ha viscut una primera part amb diferències mínimes per part d'un i altre equip. Al descans tot estava obert (38-37). Al segon temps, la bona defensa d'Abalde i Ventura sobre Jackson, que ha acabat amb 22 punts però amb mals percentatges (7/18 tirs de camp) ha estat determinant. Els verd-i-negres, en una fase d'inspiració de Sàbat amb vuit punts seguits, ha agafat 12 punts de renda (63-51) que ha sabut administrar tot i, evidentment, viure un final d'infart com ja és habitual aquesta temporada. El tècnic Salva Maldonado va ser ovacionat en el seu retorn a Badalona on va entrenar cinc temporades. També van rebre una ovació Savané i Suton.