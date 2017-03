Tres punts de sutura

Desendreçat com està, faltat de densitat i pissarra, sap l'aficionat blaugrana que a aquest Barça se li poden demanar poques coses. En la lliga, es dona per bo guanyar els equips que té per sota en la classificació i no prendre mal amb la classe alta.

Que ahir passés ànsia per derrotar el Múrcia entra dins dels paràmetres d'aquests mínims que acoten la realitat que es viu al Palau. Un 73-70 contra un rival que és a una victòria de les places de descens, definit amb dotze tirs lliures entre els dos equips en els últims setze segons. És el que hi ha: bona voluntat, moltes reserves i joc a mida de gota.

El desencert i les dificultats del primer quart per localitzar tirs i entrar en ritme ofensiu van ser foragitats quan Renfroe, Koponen i Faverani van coincidir a pista. Amb ells es van fer presents els únics set minuts de joc ofensiu dinàmic, generant situacions franques per anotar (29-18, 15'). Fins aquell moment, el Barça era primmirat i només havia perdut tres pilotes (36-23, 17'). Però base, escorta i pivot van anar a reposar, Campazzo va descodificar-ho i el resultat es va estrènyer (38-33).

Tornant del descans, l'atac va vacil·lar reiteradament, però Perperoglou i Claver, encertats en tirs complicats, frenaven l'esma murciana. Rice va rellevar Renfroe, però l'ofensiva no va evolucionar i les pèrdues van multiplicar-se –i cada una d'elles fou castigada amb un triple, perquè Rice passava tots els bloquejos per darrere (54-55 a deu minuts).

En el desenllaç, un moment d'inspiració del base de Richmond (61-55) fou contestat des del rebot ofensiu (63-62, 34') i l'equip, desharmonitzat i erm, va aferrar-se a la defensa per superar el mal tràngol, trobant Koponen en el punt a punt de la cloenda (64-65 a dos minuts) per treure l'entrellat de l'enfrontament.