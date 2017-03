‘Sweet home' Badalona

Quan més pressionada estava la Penya, quan més obligada estava a no fallar per la pressió pels resultats els verd-i-negres estan trobant al Palau Olímpic, davant la seva afició, el lloc ideal per retrobar-se. I és que els de Diego Ocampo han aconseguit quatre victòries en els últims cinc partits a Badalona contra el Saragossa, l'Andorra, el Múrcia i l'Estudiantes amb l'única derrota contra el Madrid (78-81). Pel Palau Olímpic encara hi han de passar dos rivals directíssims: l'Obradoiro i l'ICL Manresa. Abans, però, el següent rival serà d'aquí quinze dies el Barça, i tal com està, ja ningú dubta que és una bona oportunitat.

El matx va arrencar amb l'esperada ovació a Maldonado, Savané i Suton en el seu retorn a Badalona. Però els verd-i-negres van sortir molt concentrats i van agafar un 10-2 de sortida però que no tindria continuïtat (14-15) sobretot per culpa de Suton, que va encadenar deu punts consecutius davant Bogdanovic. A partir de llavors la igualtat va ser la tònica predominant fins al descans (38-37).

El tercer quart podia marcar el matx i va ser Albert Sàbat –Terry Smith va tornar a quedar fora de la convocatòria per lesió– qui va assumir el lideratge de la Penya amb caràcter, va anotar vuit punts consecutius i va provocar una falta antiesportiva a Cook. Del 46-47 es va passar a un increïble 63-51 després d'un parcial de 17-4 que semblava definitiu tenint en compte la igualtat que hi havia hagut fins llavors. La defensa d'Abalde i Ventura sobre Jackson va ser clau no perquè no arribés als seus 23 punts de mitjana –en va fer 22– sinó per fer-li baixar els percentatges (7/18). I va aparèixer la por escènica quan Jackson, després d'un triple, va anotar una safata que situava un incert 68-64 a 2:25 del final. Ocampo va apostar per Dimitrijevic en pista els últims minuts igual que a València. Però la clau va ser que els madrilenys van fallar els tirs decisius i la Penya no va perdonar tant en els tirs lliures com en algunes accions finals.