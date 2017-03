Zona contra el neguit

A Logronyo van ser 18 punts; a Fontajau, 11. Sempre amb la defensa zonal com a instrument. L'Spar Citylift Girona s'estalviarà dues setmanes pensant si el Gernika s'apropa més del compte –l'Avenida-Spar de dissabte vinent es jugarà el dia 22– i, sobretot, podrà prendre les imprescindibles mesures reconstituents alliberat mentalment del pes d'una derrota que, per moments, va tenir molt a prop. Perquè amb 61-70 i després d'un temps mort, Èric Surís va tornar a recórrer a la zona. No havia volgut gastar l'última bala, però no li va quedar alternativa.

Des de la seva setmana dels dolors particular, l'Uni no acaba de ser l'equip que fita els rivals amb la mirada alta. El primer quart va semblar un retrocés en el temps. Com a principi de temporada, l'equip d'Èric Surís només va sentir-se còmode a partir del rebot d'atac (6), de la transició (però només 6 punts de 7 recuperacions) i del triple (4/9). Res de buscar superioritats amb Coulibaly a dins per equilibrar el cinc contra cinc. Sort que Leo Rodríguez hi posava un polsim de seny. Una seqüència de pèrdues visitants semblava que desencallava el partit (21-9) però el Promete va sortir del temps mort més disposat a defensar dur i en els sis minuts següents (del 7 al 13) l'Uni només va sumar gràcies a un triple de Peters i les de Logronyo, sempre positives amb el 6-2 de balanç des del gener, li van tornar a pujar a cavall (24-24).

Leo i Ibekwe s'havien carregat de faltes. S'hi afegeix la contenció de les pèrdues visitants en el segon quart (2) i s'obté el còctel per arribar a la mitja part sent un sac de neguits i amb la sensació que, tot i els exercicis de pressió a tota la pista de l'Uni, s'estava jugant com volia Andreu Bou. Si no, tampoc s'explica que un equip que no té el rebot (20 a 13) arribi a la mitja part un punt amunt. Però els dèficits eren patents. Spanou va connectar amb Ibekwe per obrir una petita esperança (37-32) però va ser un episodi puntual. Al darrere, el 70% en tirs de 2 del Promete era molt dolorós per a un equip que havia encaixat 44 punts.