Els Warriors reaccionen de la mà de Curry

Stephen Curry ha liderat els Warriors en el Madison Square Garden en un final on ha estat decisiu per evitar la derrota. Hauria estat la tercera seguida dels californians. Curry, que ha acabat amb 31 punts i 5/13 triples, ha entrat a la llista dels 10 màxims anotadors de triples de la història de l'NBA després d'assolir-ne 1.833 i superar els 1.830 de Chauncey Billups. El triomf s'ha cimentat en l'actuació de Curry i de Klay Thompson (29) que han neutralitzat el bon partit de Derrick Rose (28) i Porzingis (24). Per la seva banda, els Thunder han encaixat la tercera derrota seguida contra uns Mavs en ratxa -han guanyat quatre dels últims cinc partits i són a dues victòries del play-off-. Russell Westbrook (29 punts, 6 rebots i 5 assistències) no ha evitat la nova patinada en un matx en què l'exBarça Abrines no ha anotat cap punt. DeMarcus Cousins ha sumat, per fi, la seva primera victòria com a jugador dels Pelicans. Ho ha fet a l'Staples Center de Los Angeles aportant 26 punts i 15 rebots i ben secundat per Anthony Davis (31). Els Wizards de Tomas Satoransky (5 punts en 7 minuts) ha superat els Magic de l'exBarça Mario Hezonja (12 punts) amb un europeu com a estrella: Bojan Bogdanovic que ha fet 27 punts amb 8/10 triples, dos d'ells en l'últim minut. Ha estat clau també Bradley Beal (32). Els Celtics no han pogut assaltar Phoneix tot i els 35 punts d'Isaiah Thomas. L'extremeny Calderón va fer la roda d'escalfament amb els Hawks però encara no va debutar. Això sí, va veure el triple de Glenn Robinson en l'últim segon que va enfonsar els d'Atlanta. I cop de dits decisiu de Rudy Gobert al límit per donar el triomf als Jazz a Sacramento.