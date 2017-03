A l'oest no hi ha treva

En la seva particular caça pel lideratge els Spurs (49-13) han aconseguit la seva vuitena victòria consecutiva, aquesta última (112-110) contra els Rockets (44-20), que amb un descomunal Harden (39 punts, 3 rebots 12 assistències) han ofert resistència fins al darrer sospir. L'actuació de Kawhi Leonard (39 punts, 6 rebots, 5 assistències) ha tornat a ser clau per decantar un partit en què Pau Gasol (8 punts, 6 rebots, 1 assistència) ha estat per sota del seu millor nivell. Davant això, els Warriors (52-11) han reaccionat a temps i han encadenat una nova victòria (111-119), aquest cop contra els Hawks (34-29), després de les dues derrotes consecutives que van patir arran de la lesió de Durant. Els d'Oakland han tornat a la badia i respiren tranquils mentre esperen els Celtics, encara que la pressió en aquest tram de temporada està sent molt alta.

D'altra banda, la gran sorpresa de la jornada ha estat la derrota dels Grizzlies (36-28) de Marc Gasol (18 punts, 6 rebots, 4 assistències), que han desaprofitat un avantatge de 10 punts i han vist com finalment se'ls escapava el partit contra els Nets (11-51), molt inspirats en els 15 últims minuts. A Ricky Rubio l'ha tocat descansar degut a que les altes temperatures han provocat la condensació del parquet i, per tant, han obligat a suspendre el partit que enfrontava els TWolves (25-37) contra els Blazers (26-35). La notícia més negativa, però, ha sigut la lesió d'un altre debutant: Andrew Bogut. El pivot australià només ha durat 58 segons a la pista en el seu debut amb els Cavaliers (42-20), que han caigut derrotats a Miami (106-98). Un xoc amb Okaro White l'ha fracturat la tíbia esquerra i possiblement es perdrà el que resta de temporada.