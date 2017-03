Nowitzki, entre els millors

La història de Dirk Nowitzki és un relat de respecte i fidelitat a una samarreta. Després de 19 temporades jugant amb els Mavericks, els aficionats de l'American Airlines Center han vist com l'alemany, durant el partit contra els Lakers, n'ha tingut prou amb els dos primers quarts per superar l'escandalosa xifra de 30.000 punts i entrar a l'olimp de l'NBA, el qual estava reservat a Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan i Wilt Chamberlain.

Nowitzki ha estat el sisè en aconseguir la gesta, el tercer que ho fa jugant per a una única franquícia i el primer que no és nord-americà. "Ha sigut un viatge de bojos, amb moltes pujades i baixades. Però vosaltres sempre heu estat al meu costat i hem arribat fins aquí. Tant de bo n'arribin molts més”, ha declarat el jugador, que en el temps mort demanat per Mark Cuban ha viscut una emotiva ovació per part dels seus companys i d'una graderia totalment entregada. A més a més, els Mavericks (27-36) han sumat una nova victòria que els apropa als play-off.

D'altra banda, Westbrook ha tornat a fer de les seves: 58 punts, però sense premi. El base dels Thunder (35-29) ha desafiat els límits un altre cop i ha aconseguit acreditar la millor anotació de la seva carrera, però ha tornat a ser insuficient per tapar els problemes defensius del seu equip, que encadena la seva quarta derrota. Els Blazers (27-35) han allargat la seva ratxa i s'han apropat també a la vuitena posició de l'oest. Finalment, Bogdanovic (29 punts, 9 rebots) ha tornat a brillar sortint des de la banqueta i ha conduït als Wizards (38-24) a una victòria contra els Suns (21-43). Els de Washington freguen la segona posició dels Celtics (40-24) a l'est.