L'oest, en flames

Que els d'Oakland no són el mateix sense Kevin Durant és una realitat que ja no es pot amagar. Els Warriors (52-12) han caigut derrotats a domicili (86-99) contra els Celtics (41-24) en un partit en què han acreditat la seva pitjor anotació de la temporada. Els homes de Steve Kerr s'han vist superats en tot moment pels de Boston, que en la darrera setmana han guanyat als dos últims campions de l'NBA: Cavaliers i Warriors. Aquesta ratxa negativa dels d'Oakland contrasta amb el gran moment que travessen els Spurs (50-13), que sense Leonard ni Aldridge han aconseguit sumar una nova victòria (114-104) —novena consecutiva— en una remuntada trepidant contra els Kings (25-39). Els de San Antonio han aixecat un partit en el qual han estat 28 punts per sota a l'electrònic. Cap equip ho havia fet aquesta temporada, i mai ho havia aconseguit un equip dirigit per Gregg Popovich. "Hem demostrat que som un equip amb un gran caràcter", ha afirmat Pau Gasol. El català ha contribuït amb 7 punts en una victòria que escurça distàncies en la carrera pel lideratge i deixa en flames l'oest abans del duel directe de dissabte contra els Warriors.

D'altra banda, Ricky Rubio (15 punts, 6 rebots, 12 assistències) ha tornat a liderar als TWolves (26-37) a un merescut triomf (107-91) contra els Clippers (38-26). Els de Minnesota creuen més que mai en el play-off. Amb els Knicks (26-39) i els Nuggets (29-35), els germans Hernangómez han tornat a gaudir com a titulars, però cap dels dos ha tancat la nit amb una victòria. A Atlanta, Calderón ha debutat amb els Hawks (35-29), que han sortit victoriosos (110-105) contra els Nets (11-52). El base extremeny ha deixat enrere uns dies complicats després que es frustrés el seu fitxatge pels Warriors.