A les seves mans

Ja queden molt lluny els nervis del debut en l'Eurolliga, fa quasi cinc mesos, a Kazan i contra el Barça Lassa. Ara Quino Colom ja ha pres el to a la competició i porta la batuta de l'equip amb la desimboltura de qui se sent amb galons. I si no hi és Langford, el pal de paller, encara més.

Que l'andorrà tenia ganes de fer un bon partit es va veure de seguida. Atacava Rice contínuament i en gairebé cada atac treia rèdits, ja fos en anotació o buscant el company alliberat. Quasi sempre trobant els tiradors al costat contrari. I, sobretot en el primer parcial, estaven molt inspirats (4/6 triples russos en el primer quart, tres arribats d'una assistència de Colom).

Després que Paixutin li concedís un breu descans –tres minuts mal comptats–, va tornar al parquet perquè els seus no acabaven de trobar-se. Si bé Renfroe el collava més que no pas Rice, va acabar localitzant alguna escletxa per assistir els companys. Un triple seu al llindar de mitja part –Munford va passar el bloqueig per darrere i va concedir-li espai– va situar el -2 per a l'Unics a l'equador.

