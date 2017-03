Oportunitat perduda

Els Spurs (50-14) han caigut derrotats (102-92) contra els Thunder (36-29) i han perdut una oportunitat d'or, abans del duel titànic contra els Warriors (52-12), d'apropar-se encara més al lideratge de l'oest. Westbrook (23 punts, 13 rebots, 13 assistències) ha tornat a ser el protagonista de la nit acreditant el seu trigèsim primer triple-doble de la temporada, que ha servit per igualar el registre de Wilt Chamberlain (1967-1968) i trencar la ratxa positiva dels homes de Gregg Popovich. “En línies generals, com equip han estat més agressius. Això en bàsquet, més enllà d'anotar i no cometre errors, et garanteix la victòria en 9 de cada 10 ocasions”, ha assegurat l'entrenador dels Spurs.

D'altra banda, un descomunal Lebron James (29 punts, 13 rebots, 10 assistències) ha realitzat 7 mates i ha acreditat el seu vuitè triple-doble de la temporada, encara que ha estat insuficient per evitar la derrota (106-101) dels Cavaliers (42-21) en un partit molt igualat contra els Pistons (32-33). La gran actuació de Marc Gasol (20 punts, 5 rebots, 5 assistències) tampoc ha estat suficient i els Grizzlies (36-29) han caigut a domicili (98-114) contra els Clippers (39-26). Quarta derrota consecutiva dels de Memphis, que es veuen relegats a la setena posició de la classificació. Finalment, els Lakers (20-45) s'han imposat contra els Suns (21-44) en un partit sense massa expectatives, i Jusuf Nurkic (28 punts, 20 rebots, 8 assistències) ha liderat contra els Sixers (23-41) a uns Blazers (28-35) guanyadors, que només estan a mig partit dels play-off.